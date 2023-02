Il Milan di Stefano Pioli supera l'Atalanta nel derby lombardo e opera l'aggancio all'Inter a quota 47 punti in classifica. I rossoneri risolvono la questione con un gol per tempo: al 26esimo, Theo Hernandez trova una staffilata potente che si infrange sul palo e poi sulla schiena di Juan Musso prima di infilarsi in porta, il raddoppio arriva all'86esimo con Junior Messias che dopo il bel passaggio di Rafael Leao supera un incerto Musso con un tocco sotto.

Milan che ritrova anche Zlatan Ibrahimovic, tornato in campo a nove mesi dall'ultima apparizione, ma che perderà per squalifica lo stesso Leao e Rade Krunic, ammoniti e in diffida: niente sfida alla Fiorentina per loro.