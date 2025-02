È un Sergio Conceicao molto deluso quello che si presenta in conferenza stampa dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League. Il tecnico rossonero definisce 'fallimento' l'addio del club rossonero all'Europa che conta: "Sicuramente è un fallimento, volevamo arrivare agli ottavi di finale - ammette il portoghese -. Questa partita ha dimostrato che siamo più forti dell'avversario e che a decidere sono stati gli episodi, come a Zagabria: espulsione lì, espulsione oggi. Si può dire che l'arbitro sia stato troppo duro, ma noi dovevamo essere più forti a livello mentale".

"Sono io il responsabile, non Theo - aggiunge -. Poi all'interno dello spogliatoio vedremo. Theo ha dato tanto al Milan, io ho fatto tanti errori nella mia carriera. Siamo arrabbiati. Fino al rosso di Theo il Feyenoord non sapeva come arrivare in porta. Siamo delusi e arrabbiati".