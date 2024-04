L'unico match di Serie A in programma alle ore 15 di domenica vede in campo il Torino, avversario dell'Inter nel turno di campionato post derby. I granata non riescono ad andare oltre allo 0-0 contro il Frosinone e restano così al nono posto in classifica a 46 punti, mentre i ciociari galleggiano tra la zona salvezza e la zona retrocessione con 28 punti (gli stessi dell'Udinese, che ha però il recupero con la Roma da giocare).