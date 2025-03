Il Bologna sceglie il miglior modo per volare momentaneamente al quarto posto in classifica, a +1 sulla Juve: pokerissimo a una Lazio letteralmente annichilita dalla squadra di Vincenzo Italiano che domina in lungo e in largo la partita. Il primo tempo si chiude con appena un gol di vantaggio (al 16' Jens Odgaard) per i rossoblu, che stendono i capitolini a inizio ripresa con uno-due di precisione pugilistica con Riccardo Orsolini e Dan Ndoye, in rete nel giro di una manciata di secondi tra 48' e 49'. Si unisce alla festa anche Santiago Castro al 74', chiude i giochi dieci giri d'orologio più tardi Giovanni Fabbian con un blitz in area che fa esplodere di gioia il Dall'Ara.