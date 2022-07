Firma imminente sul nuovo contratto con il Milan per Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Tuttosport, lo svedese, dopo settimane di trattative, ha trovato la quadra col club rossonero per il suo ingaggio del prossimo anno, con una parte fissa bassa e tanti bonus legati a presenze e obiettivi raggiunti. La firma vera e propria, con relativo annuncio, dovrebbe arrivare entro e non oltre la giornata di martedì.