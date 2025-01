Pazza idea Rashford per il Como. Anche il club neopromosso in Serie A ha messo nel mirino l'attaccante inglese in uscita dal Manchester United, su cui è forte il pressing anche del Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Como non avrebbe problemi ad accontentare il classe 1997 dal punto di vista economico e potrebbe fare leva sulla presenza nel club di Raphael Varane (ora ambasciatore) e di Dele Alli, amico di Rashford dai tempi della nazionale inglese. Ma per lo slot per gli extracomunitari solo uno dei due potrebbe essere tesserato.

Su Rashford anche Juventus si è informata nei giorni scorsi. Il fratello-agente è stato a Milano oggi proprio per capire le intenzioni delle varie squadre interessate.