Brutte notizie per la Roma, costretta a rinunciare a Victor Nelsson almeno per le prossime due settimane. Il difensore giallorosso ha rimediato una piccola lesione muscolare al piede, anche se gli esami strumentali hanno escluso complicazioni di natura ossea. Lo riporta Il Tempo, aggiungendo che il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo di circa quindici giorni: da escludere, dunque, la sua presenza per il match contro l'Inter di fine aprile.