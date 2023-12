Il 70% di possesso palla serve a poco alla Lazio di Maurizio Sarri, che esce con un pareggio per 1-1 dal Bentegodi di Verona nel primo match del sabato di questa 15esima giornata di Serie A. Una partita in controllo dei biancocelesti che però non fanno i conti con l'incredibile determinazione degli scaligeri, che rispondono alla rete firmata nel primo tempo dall'ex Mattia Zaccagni con un colpo di tacco con la rete di bacino di Thomas Henry, che dopo Udine firma un nuovo gol decisivo per la squadra di Marco Baroni. L'altro ex del match Nicolò Casale trova al 77esimo la rete del 2-1 laziale, ma dopo on field review l'arbitro Giovanni Ayroldi annulla per una spinta dello stesso Casale ai danni di Ondrej Duda.

Verona che resta in dieci al 77esimo per l'espulsione dello stesso Duda, ma resiste e porta a casa un punto prezioso che gli permette di agguantare momentaneamente l'Empoli a quota 11. Lazio che manca il sorpasso al Bologna.