"Scudetto? La chiave del discorso è pensare partita per partita ed è così qui, è la forza di questo gruppo" esordisce Pierluigi Gollini, neo portiere del Napoli, nella sua prima intervista da giocatore azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Se riusciamo a fare ciò che questa squadra ha dimostrato nel tempo il futuro davanti è bello. Il Milan l'anno scorso ha vinto lo Scudetto e quest'anno sta vivendo un momento difficile: questo per dire che nel calcio delle cose sembrano facili ma non lo sono, quindi è giusto quello che dice il mister per rimanere coi piedi per terra".