L'Atalanta fa la voce grossa in casa del Napoli ottenendo un successo per 3-0 che rilancia le ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini, ora seconda in classifica in attesa del risultato di stasera dell'Inter. "Sapevamo che dovevamo fare una prestazione di livello e ci siamo riusciti" ha commentato a DAZN con soddisfazione l'allenatore della Dea, incalzato poi sullo scudetto, domanda che però dribbla: "Oggi abbiamo fatto una grande partita contro la prima in classifica, dobbiamo crescere non tanto nel nucleo forte. Abbiamo cambiato undici giocatori in rosa, Retegui è quello che ha dato risposte immediate ma anche gli altri stanno crescendo. Molto dipenderà da loro, chi è sceso in campo oggi ha uno spessore e una sicurezza che hanno messo in campo anche oggi".

Ha parlato con De Laurentiis?

"Non l'ho ancora visto, spero di salutarlo più tardi comunque il Napoli è una squadra forte. Conte fa bene a fare il pompiere ma hanno fatto una grande squadra, aggiungendo giocatori importanti. Antonio ha già fatto cose straordinarie e le farà ancora, non è la partita di oggi che può far cambiare idea. Questa è una squadra che se la giocherà fino alla fine".