Impegnato domani contro lo Sporting Lisbona, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, presentando la sfida d'Europa League in conferenza stampa, è tornato sul ko incassato con l'Inter di qualche settimana fa.

C'è differenza tra l'Atalanta di campionato e l'Atalanta di coppa?

"No, non c'è differenza. Devo dire che anche queste partite che abbiamo giocato con Inter e Napoli a me la squadra ha soddisfatto, la nostra è una squadra che ha dimostrato di star bene anche sotto l'aspetto mentale. Non aver vinto ti toglie un po' di entusiasmo, ma si gioca ogni tre giorni e hai tempo per ripartire. Tendo a valutare le partite nella loro globalità. All'andata contro lo Sporting il risultato è stato giusto, in alcune partite abbiamo raccolto meno, ma mi preoccupo se l'Atalanta costruisce o propone meno dell'avversario. Quando fai buone prestazioni hai più possibilità di fare risultato".