Scambio di complimenti alla vigilia di Atalanta-Milan tra Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Dopo aver incassato gli elogi del tecnico rossonero, che ha lodato la sua abilità di dare un'identità tattica alle sue squadra, Gasp ha ricambiato applaudendo l'impresa più grande compiuta in carriera dal suo collega: "Per lui parlano i risultati, ha sempre fatto bene in tutte le squadre. Due anni fa ha fatto il capolavoro col Milan vincendo un campionato straordinario".