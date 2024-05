Impegnato col Nizza domani, l'allenatore del Lille, Paulo Fonseca, fortemente corteggiato da Marsiglia e Milan, ha parlato del suo futuro: "Vedremo" ha detto in conferenza stampa dove spiega: "Avere la possibilità di giocare in Champions League è importante ma penserò anche ad altro quando prenderò la mia decisione. Deciderò dopo l'ultima partita ma devo pensarci attentamente, parlarne con il mio staff, il mio agente e la mia famiglia, per prendere la decisione migliore. Non dirò cosa farò necessariamente dopo la partita. Al Lille abbiamo creato le basi per il futuro ma se la squadra giocherà in Champions l'investimento dovrà essere diverso. Con me o senza di me? Non lo so. Devo essere sincero: per me è importante giocare la Champions League ma ho anche altre cose a cui pensare. Devo valutare anche altre possibilità. Che sia qui o da qualche altra parte, voglio fare un passo avanti nella mia carriera".