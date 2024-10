Finisce, almeno momentaneamente, il calvario di Albert Gudmundsson. L’attaccante della Fiorentina, seguito a lungo in estate anche dall’Inter, come riportato da Sky Sport è stato assolto in primo grado dalle accuse di violenza sessuale. La sentenza è stata emessa poco fa dal tribunale distrettuale di Reykjavik. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'eventuale ricorso che potrebbe essere portato avanti dall'accusa entro un mese.