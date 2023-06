Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, Nicolò Fagioli ha parlato del suo presente, della sua stagione, annata "difficile - come ammette -, ma bellissima a livello personale". Durante la lunga chiacchierata, lo juventino risponde anche sulla rete segnata all'Inter: "Non mi aspettavo di giocare, ma ero pronto. Per fortuna abbiamo vinto facendo una bellissima partita. Ho avuto fortuna sul gol, penso di essermelo meritato".