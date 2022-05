Il portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario è stato decisivo oggi nel match contro la Salernitana parando un calcio di rigore a Diego Perotti. L’estremo difensore, di proprietà del Cagliari, si augura che la formazione rossoblù, impegnata domani contro l’Inter, possa salvarsi: “Credo che siamo dei professionisti, non ci ha mai regalato niente nessuno quest’anno scendiamo in campo tutte le domeniche per vincere le partite, sapete che ho un passato a Cagliari e io con certi ragazzi ho un legame speciale e voleva anche essere un assist per loro, siccome sono impegnati in questa lotta da cui ci siamo tirati fuori, era uno stimolo in più che mi albergava nel cervello nella partita oggi, ho dato il massimo, prima di tutto la professionalità, credo che l’Empoli abbia fatto il cento per cento. Spero che il Cagliari si salvi, non c’è altro, per i miei ex compagni che mi hanno dato tanto e ci sono delle persone a cui sono particolarmente legato al di fuori del calcio, in una stagione difficile come quella che hanno vissuto, credo vadano premiati”, ha concluso.