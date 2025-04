Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, pur conscio della difficoltà enorme del match di domani sera contro il Napoli non vuole assolutamente partire battuto e lo fa capire in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare al nostro percorso, domani ci attende una gara complicata contro una squadra che si gioca lo Scudetto. La salvezza passa dai risultati su ogni campo, il nostro obiettivo è solo la partita con il Napoli poi penseremo alle altre. Affronteremo una squadra forte, con un grandissimo allenatore, che se fosse stata in Europa avrebbe fatto bene".

D'Aversa sa che il fattore campo inciderà: "Non possiamo prescindere dal fatto che giocheremo in un ambiente caldo e compatto, in uno stadio tutto esaurito, in cui tutti remano dalla stessa parte. Anche noi dobbiamo essere uniti per il nostro obiettivo, la salvezza. Domani non sarà semplice, sulla carta sono più forti di noi, ma servirà la volontà di portare a casa un risultato a tutti i costi. Vogliamo ottenere la salvezza per i nostri tifosi, per il club ed anche per tutti quei ragazzi che si sono fermati per infortunio durante il percorso".