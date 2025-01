Altro pareggio per la Juventus di Thiago Motta e per l’Atalanta di Gasperini che non vanno oltre l'1-1 al Gewiss Stadium. Niente da fare per i bianconeri che passano in vantaggio con Kalulu, prima della zampata di Mateo Retegui che rimette in equilibrio un tabellino che non cambia più nonostante i tentativi da una parte e dall’altra di ottenere la vittoria ma con poca fortuna. Finisce 1-1 a Bergamo con l’Atalanta che inanella il terzo pareggio consecutivo arrivando a quota 43 punti e raggiunge l’Inter pur guardandola dal gradino inferiore della classifica e i bianconeri che, dal quinto posto, scrivono un altro pezzetto di tradizione stagionale sotto il segno della X e mettono a referto il 13esimo pari della stagione in campionato.

