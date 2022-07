"E' stato tutto molto veloce, avevo voglia di iniziare, quindi abbiamo preso la decisione molto velocemente Dopo tutti i controlli e le considereazioni che doveva fare la società, abbiamo potuto firmare e iniziare questa avventura", ha spiegato l'argentino parlando della trattativa che l'ha portato alla corte di José Mourinho. L'uomo forse più decisivo per spingerlo definitivamente a sposare la causa romanista: "Mi hanno convinto tante cose. La chiamata del mister, del direttore, il parlare con i proprietari: queste sono stati punti molto importanti, mi hanno dato tante certezze. Il mister è stato chiaro con le sue idee, è stato una delle cause principali. Tutti lo conosciamo per quello che ha fatto e che farà. Abbiamo parlato tanto, abbiamo avuto una bella chiacchierata. Ho avuto la fortuna di giocare con i più grandi giocatori della storia e oggi posso dire di lavorare per uno degli allenatori migliori. Giocare per questa squadra, per ciò che rappresenta per la città, il paese e nel mondo è qualcosa di bello".