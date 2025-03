Un vero e proprio lampo nella noia: con una spettacolare punizione dai 30 metri circa, Ondrej Duda trafigge Maduka Okoye e regala all'Hellas Verona tre punti di piombo per la corsa salvezza sorprendendo un'Udinese reduce da un filotto di risultati positivi. La rete meravigliosa del polacco, un siluro a giro che non lascia scampo all'arquero bianconero, è l'unica vera emozione in un match per il resto decisamente contratto e povero di spunti, al termine del quale gli scaligeri si portano a quota 29. Legittima l'esultanza di mister Zanetti e di tutto il gruppo per un balzo in classifica importantissimo.

Quello che non riescono ad ottenere né il Monza né il Parma, che all'U-Power Stadium non vanno oltre un 1-1 che cambia sostanzialmente poco delle prospettive dei due club. I gol nella ripresa: vantaggio brianzolo firmato da Armando Izzo, pari degli uomini di Cristian Chivu che arriva all'84esimo con un assolo magistrale di Ange-Yoan Bonny che prende palla a metà campo, salta tre difensori e piazza una conclusione a giro che non lascia scampo a Stefano Turati.