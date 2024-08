"Sono sicuro che vivremo un grande stagione. Abbiamo giocatori nuovi un allenatore nuovo e ci stiamo abituando al lavoro di Thiago Motta e a quello che ci chiede". Esordisce così, Douglas Luiz durante la conferenza di presentazione alla Juventus. "Sono molto felice di essere qui. Sarà una stagione importante e lotteremo insieme per grandi risultati" ha detto il brasiliano ex Aston Villa che si è poi espresso anche sulla lotta scudetto che comincerà tra dieci giorni e sulle leggende della Serie A, citando un ex Inter tra gli esempi da seguire.

Vedi la Juventus pronta per lottare per vincere?

"Come gli obbiettivi anche i titoli sono la conseguenza del lavoro. Come ho già detto è un gruppo giovane, ha un nuovo allenatore e ci stiamo abituando a giocare insieme. Ma è un gruppo di qualità. Ci sono giocatori giovani con qualità, fame e voglia di imparare. Ma c'è anche una componente di esperienza. Ci sono giocatori come Danilo che è il nostro capitano e ci aiuterà molto. Stiamo migliorando piano piano. Io ho la certezza che daremo il meglio per la Juventus e se Dio vuole potremo conquistare un titolo".

Hai avuto un giocatore di riferimento nel tuo ruolo? Il fatto che tu possa ricoprire più posizioni può aiutare Thiago Motta?

"Come punto di riferimento in Serie A direi Adriano l'imperatore. Parlando della Juventus direi Felipe Melo e Danilo che sono dei riferimenti. La mia versalità è quello su cui ho sempre lavorato fin da quando sono giovane. È una cosa su cui lavoro da tanti anni".