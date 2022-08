Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato in programma domani tra il suo Napoli e la Fiorentina . Il tecnico azzurro ha commentato anche i rumors su un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Italia, questa volta però sponda Napoli .

"Allenare Cristiano Ronaldo? Vorrei vedere quale allenatore eviterebbe una cosa del genere da raccontare per tutta la vita, ma se si va fuori dagli spazi da riempire per voi... come ha detto il procuratore non c'è alcuna trattativa - le sue parole -. Parlando con ADL mi ha detto che non ha ricevuto niente di vero e mancano pochi giorni, la vedo dura si possa fare una cosa del genere. E' il mio pensiero, poi bisogna sentire Giuntoli".

"Parliamo di uno che ha vinto più Champions, fatto più gol, ha qualità per stare ovunque in campo, è uno che le cose le risolve anche da solo - ha aggiunto -. Il problema non sussiterebbe in un verso o in un altro".