Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo contro il Napoli, ottenuto con un grande secondo tempo. Può esserci la crescita definitiva adesso? Fabregas spiega: "Dipende da noi, non dobbiamo dimenticare quanto fatto contro Atalanta, Inter e Lazio, abbiamo perso ma fatte grandi prestazioni. C'è più resilienza e ci crediamo di più. Anche il lavoro difensivo quanto si deve fare in altre zone del campo si sta facendo molto meglio".