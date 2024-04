"Stiamo crescendo, ma il gap con i grandi club è ancora ampio. A differenza di tanti di loro, però, noi avremo sempre i conti in ordine e non avremo mai problemi con la Figc, con la Lega e con le associazioni sportive internazionali". Così Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, in un messaggio inviato a tutto il personale del club gigliato per esprimere la sua vicinanza e spiegare le novità societarie, tra cui l'annuncio della nomina di Alessandro Ferrari a nuovo direttore generale dopo la scomparsa di Joe Barone avvenuta lo scorso 19 marzo.