Basta un gol dopo appena quattro minuti ad Alberto Cerri per legittimare la decisione di Davide Nicola di schierarlo inizialmente titolare al posto di Mbaye Niang: è l'ex attaccante di Como e Parma a firmare una vittoria pesantissima in chiave salvezza per l'Empoli, chiudendo probabilmente di fatto la porta alle speranze del Napoli di agganciare il treno per l'Europa. Accusato il colpo iniziale, i partenopei sono stati incapaci di rimettersi in partita e alla fine devono incassare l'ennesimo schiaffo di un'annata da dimenticare.

Con questo successo, l'Empoli si porta a 31 punti mettendo al momento quattro lunghezze di distacco dal terzultimo posto; il Napoli, contestato dai tifosi giunti al Castellani, rimane a quota 49 e rischia di veder scappare via l'Atalanta.