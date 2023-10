Presentatosi ai microfoni di DAZN, prima del fischio di inizio di Sassuolo-Monza, anche Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato dei neroverdi è stato chiamato a rispondere sull'eventuale filotto positivo che la squadra di Dionisi centrerebbe in caso di vittoria sui brianzoli: "Terza vittoria di fila segnale di maturità? Spero di sì, ma non è facile - ammette -. Il Monza ci ha sempre messo in grande difficoltà. Ho iniziato la carriera lì, è sempre speciale giocarci conto. Non dobbiamo scivolare contro un avversario alla nostra portata, come è successo spesso nelle ultime stagioni".