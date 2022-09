Presente al Festival dello Sport, il numero uno del Torino, Urbano Cairo ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, trattando vari argomenti dell'attualità calcistica: "Adesso abbiamo recuperato posizioni dal punto di vista sportivo ed economico, ma credo che, più che contare semplicemente sulla volontà dei singoli e delle singole società, ci voglia un aiuto da parte delle istituzioni, della FIGC, della Lega, dove si pongono dei limiti, dei paletti, come per esempio non andare oltre una certa percentuale del fatturato per gli ingaggi perché poi, se vai oltre e non ci sono mecenati, poi le aziende vanno male, falliscono e tutto il movimento va in difficoltà. In generale, come è importante avere un attenzione ai costi, sarà molto importante cercare di capire come sviluppare i ricavi, soprattutto per la Serie A, che è trainante per tutte le categorie. In altri campionato l'hanno fatto bene, prevalentemente andando a cercare risorse all'estero e in parte anche nei loro paesi. Lì noi siamo in ritardo" ha detto a proposito della crisi economica che ha colpito tutti i club di calcio dopo la pandemia.