Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul Torino e citando anche l'Inter: "Il Torino è una squadra competitiva, ma come tutte soffre di determinate situazioni, come tutte le squadre, e cerca di fare sempre la partita, così come è accaduto contro Inter e Lazio. E' molto abile nel gioco sulle fasce e nel cambio di gioco diretto, e le punte si muovono molto bene".