Simone Aresti, ex portiere del Cagliari, ha ricordato durante il podcast "Di tutto un po'dcast" i momenti difficili della scorsa stagione, tra i quali spunta anche la partita con l'Inter, che ha esaltato la formazione di Ranieri con una buona prova: "Ma in quel momento eravamo tutti decisi: o con Ranieri o niente. Era una cosa condivisa da tutti. Forse quel Cagliari non stava giocando male in quelle partite, ma i risultati non arrivavano. Erano partite difficili, ma l'impegno c'era sempre stato. Il mister voleva tirar fuori qualcosa in più, e c'è riuscito, perché poi abbiamo messo sotto le big: risultati pazzeschi, quasi vincendo a Milano con l'Inter, pareggiando con la Juve in casa per un autogol, vincendo con l'Atalanta che doveva vincere per forza", ha concluso.