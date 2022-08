Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cosenza, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Marko Arnautovic, uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato: "Se dovesse andare via sarebbe una grande perdita, sarei contento per lui, ma penso che alla fine rimarrà", ha detto sull'ex Inter.

Vi siete parlati?

"Ci siamo parlati, sicuramente lui se rimarrà qua si allenerà bene e farà quello che deve fare. Se andrà via vedremo, ma non credo".