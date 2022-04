L'avvocato del Napoli Mattia Grassani è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli parlando del deferimento comminato ai partenopei: "Non ce lo aspettavamo in alcun modo: i tempi sono nella norma perché il procedimento ha vissuto l'apertura dell'indagine, poi l'audizione del presidente De Laurentiis il 2 marzo. E' un'indagine aperta, evidentemenente Juventus-Napoli deve essere una partita con tanti strascichi, è una conseguenza grave che non ritenevamo di meritare. Dopo l'audizione le carte certificano che il Napoli non ha fatto viaggiare i calciatori contro il provvedimento dell'ASL.