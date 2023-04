Successo fondamentale per nella corsa alla Champions League per l'Atalanta, che battendo il Torino ha momentaneamente sorpassato l'Inter in classifica. A fine gara ne ha parlato a Sky Sport il match winner orobico Duvan Zapata: "Siamo contenti per questa vittoria, è un campionato duro e nessuno vuole mollare una virgola. Il Torino è una buona squadra che cerca sempre di giocare ad alta intensità, con un buon pressing. Oggi abbiamo vinto un'altra partita importante per noi. La zona Champions? Siamo consapevoli che le partite contano, soprattutto ora. Siamo lì, dobbiamo continuare così, dipende solo da noi. Se saremo fortunati anche in altri scontri diretti possiamo scalare altre posizioni in classifica", ha concluso.

A DAZN ha poi aggiunto: "Il sogno Champions? Tutti vogliamo tornare a sentire la musichetta, ma non è facile", ha concluso.