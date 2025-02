Terza incomoda tra Napoli e Inter, con appena tre punti di distacco dalla vetta della classifica, l'Atalanta è tornata tra le candidate allo scudetto per analisti e media. Un ruolo che non spaventa Stephen Pagliuca, socio di maggioranza della Dea: "L’obiettivo ogni anno è quello di finire il più alto possibile in classifica in un campionato che è sempre molto competitivo, basta guardare a quante squadre sono in lotta per un posto in Europa oltre che per il titolo - ha detto in esclusiva alla Gazzetta dello Sport -. Bisogna dare enorme credito a Luca e Antonio Percassi e al nostro staff per aver messo insieme una rosa così ampia da permetterci di essere in corsa per lo scudetto, nonostante i tantissimi infortuni che abbiamo avuto, quasi tutti a giocatori che sono dei titolari".