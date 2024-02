Matteo Ruggeri, difensore dell'Atalanta, è stato protagonista di un'intervista per Radio Sportiva dove ha parlato del momento personale e della formazione orobica, che a fine mese dovrà affrontare l'Inter nel recupero del match non disputato per l'impegno in Supercoppa della squadra di Simone Inzaghi: "Sono contento perché sto passando un bel momento insieme ai miei compagni, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Ora arriva un bel filotto di partite che contano e dovremo essere pronti. È stato importante per me fare un anno fuori da Bergamo, sono cresciuto calcisticamente e umanamente, porterò sempre con me quell'esperienza.

Ma non ho fatto nulla, sono ancora all'inizio e devo fare ancora tanto. Champions? È ancora presto, se fossimo a 6-7 partite dalla fine non mi tirerei indietro nel pronunciarmi, ma ne mancano ancora tante. Con il Milan sicuramente sarà una partita difficilissima, è una squadra molto forte, ma daremo filo da torcere e cercheremo di sfruttare le nostre caratteristiche per provare a vincere".