Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulla lotta al vertice: "Lotta scudetto? Oggi è talmente bello vedere giocare questi ragazzi che pensare allo scudetto e ai risultati sportivi... Per me questo (la giornata di oggi in cui è stato inaugurato un campetto da calcio nel suo paese d'origine, ndr) è una grande vittoria, poi dalla settimana prossima pensiamo al campionato. Il calcio ha delle regole, impari a vincere ma soprattutto a perdere, ad avere rispetto dell’avversario. Lo sport, il calcio in particolare, dà degli insegnamenti che poi ti porti dietro tutta la vita, anche in altri settori".