Il bilancio dell'Atalanta nelle ultime cinque partite, a cavallo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, non preoccupa Gian Piero Gasperini, Che, interpellato prima dell'incrocio decisivo in Champions contro lo Sturm Graz, ha inquadrato così lo score della Dea, a secco di vittorie da un mese: "La squadra sta bene, non siamo mai stati in difficoltà sotto questo aspetto - la puntualizzazione di Gasp a Sky Sport -. Magari abbiamo avuto partite meno brillanti come succede quando giochi ogni tre giorni. Nell'ultimo periodo abbiamo incontrato consecutivamente le prime quattro squadre in Italia insieme a noi: Lazio, Juventus, Inter e Napoli, con in mezzo la trasferta di Udine. Sono state partite molto tirate e dure. Si possono avere alti e bassi, ma come squadra stiamo andando bene. Domani dobbiamo stare attenti a non sottovalutarla dopo le sfide prestigiose".