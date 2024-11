L'Atalanta schianta il Napoli e rinforza la propria posizione al vertice della classifica di Serie A. Ma per Marteen de Roon, capitano degli orobici, è ancora un po' presto per poter parlare di conquista del campionato: "La nostra squadra ha fatto un grande risultato, abbiamo dimostrato di essere su un alto livello. Non pensiamo ancora allo Scudetto, è una parola molto lontana dal nostro obiettivo. Dobbiamo restare umili, alla fine del campionato vedremo dove possiamo arrivare", le parole del neerlandese a DAZN.