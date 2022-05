Prima del fischio d'inizio di Juventus-Lazio, l'amministratore delegato dei bianconeri, Maurizio Arrivabene, intervenuto a Sky Sport, ha fatto un punto sulla stagione in conclusione: "Considerando lo scorso anno, con il quarto posto all’ultima giornata grazie al pareggio del Napoli e considerando quest’anno, con l’obiettivo che era la Champions… l’obiettivo è raggiunto. Se non vinci lo scudetto il rammarico c'è eccome, i campionati vanno vinti. Ci troviamo di fronte ad un ricambio generazionale è normale che si debba ricostruire. La vittoria è l’unica cosa che conta, oggi o domani. È una fase di ricostruzione e arrivare in Champions è una buona cosa".