La Juventus non riesce più a trovare l'interruttore della vittoria: questa volta, però, i bianconeri di Massimiliano Allegri riescono a strappare un punto al Dall'Ara di Bologna nel match della domenica sera della 32esima giornata di Serie A. Parte male la squadra juventina, sotto nel punteggio dopo dieci minuti per un calcio di rigore segnato da Riccardo Orsolini. La Juve però si ritrova e sempre su rigore potrebbe trovare il pari dopo che Simone Sozza converte in penalty una punizione per fallo di Jhon Lucumì, ma Arkadiusz Milik spreca malamente con una conclusione a dir poco opinabile.

Il polacco però rimedia nella ripresa col gol del pareggio su fucilata in area dopo disimpegno corto. Finale ricco di emozioni, ma il risultato non si schioda: Juve ora a quota 60 in classifica, Bologna che sale a 45.