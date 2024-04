Si spartiscono la posta anche Fiorentina e Genoa nel primo match di questo lunedì sera della 32esima giornata di Serie A. La partita del Franchi termina col punteggio di 1-1, col Grifone che passa in vantaggio al 42esimo grazie a un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Davide Di Marco, debuttante in Serie A, per fallo di Fabiano Parisi su Caleb Ekuban e trasformato da Albert Gudmundsson.

La Viola perviene al pareggio al 54esimo col colpo di testa di Jonathan Ikoné, poi si vede assegnata contro un nuovo rigore che però Di Marco revoca dopo on-field review. Finisce quindi con un gol e un punto per parte, con la Fiorentina che sale a quota 44 mentre il Genoa arriva a 39 punti.