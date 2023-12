La Juventus batte 1-0 il Napoli e vola al primo posto in classifica in attesa di Inter-Udinese. Un'altra vittoria di cortomuso e con il risultato di 1-0 per Allegri, dopo Monza è ancora una volta Gatti a regalare tre punti pesantissimi alla squadra bianconera. Per il Napoli si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro l'Inter. La Juve sale a 36 punti, il Napoli resta a quota 24.