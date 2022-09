Termina 1-1 il primo anticipo della quinta giornata di Serie A tra Fiorentina e Juventus al Franchi. Bianconeri avanti al 9' con Milik (in panchina per tutta la partita l'ex viola Vlahovic) su cross di Kostic e raggiunti al 29' dalla rete in contropiede di Kouame. Al 44' Perin para un rigore a Jovic, poi la squadra di Italiano ci prova per tutta la ripresa, ma quella di Allegri riesce a portare a casa un punto in sofferenza. Terzo paraggio in campionato per la Juve che sale così a quota 9, mentre la Fiorentina si porta a 6.