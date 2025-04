Succede di tutto, ma non cambia praticamente niente a livello di classifica dopo la gara che ha aperto il programma del giorno di Pasqua in Serie A. Al Castellani, Empoli e Venezia si spartiscono equamente la posta in palio al termine di un 2-2 rocambolesco, che comincia a regalare colpi di scena poco prima dell'ora di gioco: mette la testa avanti la squadra di casa con Jacopo Fazzini, ma la reazione dei lagunari è rabbiosa e porta in dote il pari e il sorpasso su cui c'è la griffe di John Yeboah, autore di un gol e del passaggio decisivo che innesca la carambola grazie alla quale Gianluca Busio deve solo spingere in porta il pallone a porta vuota. Finita? Macché. Quando sembra tramortita dall'uno-due degli avversari, la squadra di Roberto D'Aversa trova la forza di agguantare il pari con il bel tiro a giro di Tino Anjorin.