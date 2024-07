La telenovela di mercato è finita: niente Milan, Joshua Zirkzee è un nuovo giocatore del Manchester United. L'olandese, che lascia il Bologna dopo l'ultima stagione da protagonista, ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

"Dopo aver parlato con l'allenatore e i dirigenti del club, so quanto sarà entusiasmante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United - le parole ai canali ufficiali dei Red Devils -. Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto alla vittoria; sono pronto per questa prossima sfida, per fare un altro passo avanti nella mia carriera e vincere altri trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la nazionale, ma tornerò pronto a lasciare un impatto immediato".