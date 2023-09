Cambio di maglia poco prima del gong di fine mercato per Duvan Zapata, che lascia l'Atalanta dopo cinque stagioni e raggiunge il Torino. Il centravanti colombiano, che era stato accostato all'Inter tra i tanti nomi fatti in estate, arriva alla corte di Ivan Juric a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, in quest’ultimo caso al verificarsi di determinate condizioni.