Roberto Pereyra ha fatto gola a diverse squadre nell'ultima sessione di calciomercato, vista la possibilità di ingaggiare il centrocampista classe 1991 a parametro zero. L'argentino era infatti andato in scadenza con l'Udinese senza riuscire a trovare un accordo per il rinnovo ed era stato accostato anche all'Inter visti i buoni rapporti del club nerazzurro con l'agente Pastorello. Niente da fare però, con El Tucu che poi ha deciso di cambiare procuratore ed è rimasto svincolato fino alla chiusura del calciomercato. Nelle ultime settimane era tornato in pressing il club friulano e l'ex capitano non ha saputo dire di no.