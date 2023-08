In attesa di nuove evoluzioni nella trattativa per arrivare a Romelu Lukaku, la Roma chiude il primo colpo in attacco: Sardar Azmoun è ufficialmente un nuovo calciatore dei giallorossi. Nazionale iraniano presente ai Mondiali nel 2018 e 2022, l'attaccante arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen, formazione con la quale ha totalizzato 23 presenze con 4 gol e 1 assist nell'ultima stagione in Bundesliga. Vincitore di 4 campionati russi con la maglia dello Zenit San Pietroburgo, l'attaccante ha già rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

"È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con la maglia della Roma. Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all’Olimpico e posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l’ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte".