Il Manchester City esce allo scoperto confermando le voci sempre più insistenti negli ultimi giorni sull'approdo di Erling Haaland alla corte di Pep Guardiola. E lo fa con una nota ufficiale in cui spiega che la metà del lavoro è fatta per definire il colpo di mercato della prossima estate: "Il Manchester City può confermare di aver raggiunto un principio di accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland al club il 1° luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto ai termini finali del club con il giocatore".