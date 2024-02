Yann Karamoh saluta l'Italia e torna in Francia, almeno fino al termine della stagione. Il Torino comunica di aver ceduto al Montpellier l'ex esterno dell'Inter a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024 con opzione per l'acquisto definitivo. "Il Torino saluta Yann con un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale", si legge in uno stralcio della nota del club granata.

Karamoh ➡ @MontpellierHSC



Il Torino saluta Yann con un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale.#SFT pic.twitter.com/HV9rApCkSw — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 1, 2024