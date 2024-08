Nuovo rinforzo in difesa per il Cagliari. Il club annuncia lo sbarco in Sardegna di José Luis Palomino: l'argentino, svincolato dopo la fine della sua esperienza con l'Atalanta, si lega ai rossoblu fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Leadership, personalità ed esperienza.

Benvenuto, José Luis ❤️



Qui il comunicato https://t.co/xPKnrflSQM pic.twitter.com/n6HBSk2Nzo — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 13, 2024